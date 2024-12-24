Тяжелая абстиненция и белая горячка: когда вызывать нарколога

24.12.2024 | 13:59

Пензенцы, решившие отметить Новый год с изобилием спиртного, рискуют оказаться на больничной койке. Причем не только из-за травмы или нагрузки на печень, но и по другой причине.

Об этом во вторник, 24 декабря, напомнил заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

«Если потребление из одного дня переходит в восемь, есть два варианта. Первый - это отделение токсикологии клинической больницы № 6 в случае отравления неизвестным веществом или большим количеством алкоголя», - пояснил он.

Второй вариант, по словам врача, связан с зависимым поведением.

«Это и белая горячка, и тяжелая абстиненция, и судорожные приступы на фоне отмены алкоголя. В этих случаях милости просим к нам», - перечислил Илья Лан.

Он напомнил, что наркологическая служба находится на посту в режиме 24/7.