Стал известен рекорд по обращениям пензенцев в травмпункт

24.12.2024 | 12:06

Пензенские травматологи ожидают наплыва пациентов. Об этом во вторник, 24 декабря, рассказала заведующая травмпунктом клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Екатерина Сараева.

«Ежедневно в травмпункт обращается более 80 человек, и с наступлением зимы количество пациентов увеличивается. Если с 1 по 23 ноября было зарегистрировано 1 500 обращений, то за аналогичный период в декабре - 1 800», - привела она данные.

По словам Сараевой, рост числа пострадавших связан в первую очередь с неустойчивой погодой и несоблюдением правил нахождения на улице.

«Если мы говорим про гололед, то рекомендуется (особенно пожилым людям) без лишней необходимости на улицу не выходить. Если все же поход неизбежен, следует пользоваться опорой - тростью, палкой, костылем, - а также выбирать нескользящую прорезиненную обувь и передвигаться не спеша. Если все же избежать падения невозможно, то желательно в этот момент сгруппироваться, чтобы избежать осложнения», - рекомендовала врач.

Чаще всего обращаются с переломами нижней трети предплечья и нижней трети голени. В ряде случаев требуется госпитализация. Тех, кто прибыл из области, направляют в больницу имени Н. Н. Бурденко, а жителей Пензы - в клиническую больницу № 6 для стационарного лечения.

На печальную статистику влияет и алкоголь, под воздействием которого находятся граждане в новогодние праздники. Рекорд был зафиксирован 4 января 2023 года - тогда в травмпункт за сутки обратились 244 пострадавших.