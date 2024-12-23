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Общество

В Мокшане увековечили память погибших в СВО выпускников колледжа

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В понедельник, 23 декабря, на здании Мокшанского агротехнологического колледжа открыли памятные доски двум выпускникам учебного заведения - Денису Кислову и Петру Карпееву. Они погибли в ходе спецоперации.

В траурном митинге приняли участие ветераны локальных войн, участники СВО, представители районной администрации, а также члены семей погибших.

В Мокшане увековечили память погибших в СВО выпускников колледжа

«Почетное право открыть памятные доски предоставили матерям погибших военнослужащих. Собравшиеся почтили память Петра Карпеева и Дениса Кислова минутой молчания», - рассказали в Министерстве образования Пензенской области.

В Мокшане увековечили память погибших в СВО выпускников колледжа

После траурного митинга в колледже провели тематическую встречу студентов с ветеранами боевых действий и участниками СВО «Слово во славу».

Ранее сообщалось, что в Кузнецке в лицее № 21 открыли Парту Героя, посвященную выпускнику Игорю Вичкуткину, погибшему в ходе специальной военной операции. Гвардии лейтенанта медицинской службы не стало 25 апреля 2024 года, он ушел из жизни в возрасте 25 лет.

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Источник — фото областного минобра
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