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Общество

В Кузнецке предприятиям общепита напомнили о запрете на пиротехнику

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В понедельник, 23 декабря, на совещании в администрации Кузнецка обратили внимание на то, что местные жители обсуждают в соцсетях. Как оказалось, самой популярной темой стало использование пиротехники.

«Всю неделю обсуждают петарды и фейерверки. Даже есть комментарии человека, который вернулся с СВО. Не совсем понятно, почему используют», - доложили главе города Сергею Златогорскому.

Он напомнил, что в регионе действует запрет на применение пиротехники, но нет запрета на ее продажу.

«Такая половинчатая история. Кто попадется, не обижайтесь», - предупредил Златогорский, обращаясь к населению.

Предприятиям общественного питания уже разослали разъяснения с предупреждением об ответственности за нарушение запрета и указанием сумм штрафов.

«Это на совести каждого человека. У кого в голове масла не хватает, тот будет отмечать Новый год, как будто ничего не случилось. У кого есть понимание ситуации, того, что рядом находятся семьи, которым не до праздника, тот воздержится от каких-то буйств», - резюмировал чиновник.

Штрафы за использование пиротехники такие: для физических лиц - 3-5 тысяч рублей, для должностных - 10-50 тысяч, для юридических - от 300 тысяч до 1 млн рублей.

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