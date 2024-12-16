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Общество

В Кузнецке подвели итоги акции «Новогодний подарок бойцу СВО»

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В Кузнецке подвели итоги новогодней акции, в рамках которой желающие могли приготовить подарки участнику СВО.

Как сообщил в понедельник, 16 декабря, на совещании в администрации глава города Сергей Златогорский, всего в муниципалитет поступило 1 800 индивидуальных презентов бойцам, почти 4 000 писем и открыток, 2 тонны продуктов (мед, соленья, варенья, сублимированная еда), более 100 кг медицинских материалов и медикаментов, 5 маскировочных сетей, более 7 кг средств личной гигиены. Приобретено 4 дизель-генератора, 3 автономных отопителя.

Удалось собрать около 300 000 рублей, их направили на закупку необходимых вещей.

«Это то, что мы подсчитали. Я думаю, что гораздо больше. Что-то пошло напрямую волонтерам», - добавил Златогорский.

Собранные презенты уже передали добровольцам, готовым заняться доставкой груза в зону СВО в ближайшее время.

В акции также участвовал и сам глава Кузнецка. Процесс компоновки подарка он снял на видео.

«У меня есть коробка. Что тут? Термобелье (штука нужная), несколько пар носков, перчатки боевые, теплые и функциональные, несколько предметов мужской гигиены: мыло «Земляничное» (я такое люблю), крем после бритья, одноразовые станочки для бритья. Еще упаковочка чая, несколько пакетов кофе и горячего шоколада, пара плиточек шоколада, несколько баночек консервов к праздничному столу, сгущенное молоко, ну и открыточка», - перечислил чиновник.

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