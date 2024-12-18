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Общество

Определены суммы штрафов за продажу энергетиков

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За продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков в запрещенных местах будут штрафовать. Соответствующие суммы внесли в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.

Изменения были приняты на сессии регионального Заксобра в среду, 18 декабря. Проект представил министр сельского хозяйства Роман Калентьев, депутаты поддержали его.

Штрафы для граждан составят от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000, для юридических лиц - от 100 000 до 200 000.

На прошлой сессии был определен круг мест, где запретят реализацию энергетиков. Так, не допускается их продажа в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, относящихся к сферам образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Кроме того, указанных напитков не должно быть в зонах рекреационного назначения: городских лесах и садах, скверах, парках, вблизи прудов, озер, водохранилищ, на пляжах и других территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой.

Купить энергетики нельзя будет и в местах проведения массовых мероприятий (на улицах, площадях, в зданиях, строениях, задействованных при проведении массовых гуляний, зрелищных мероприятий, парадов, спортивных состязаний) и ярмарок.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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