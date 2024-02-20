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Общество

Нехватку врачей в регионе связали с последствиями пандемии

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Во вторник, 20 февраля, на заседании Стратегического совета Пензенской области по здравоохранению обсудили проблему нехватки врачей в регионе.

Участники встречи порадовались появлению новых медицинских объектов, но озаботились вопросом: кто там будет работать?

Сейчас в организациях здравоохранения трудятся более 4 000 врачей и чуть более 11 000 представителей среднего медперсонала.

И. о. заместителя главы областного минздрава Наталья Тюгаева отметила: с одной стороны, растет «потребность в медицинской помощи, обусловленная старением населения, ростом коморбидной патологии (сочетание хронических заболеваний. - Прим. ред.), последствиями пандемии коронавирусной инфекции»; с другой стороны, происходит «выбытие медицинских кадров вследствие миграции, выхода на пенсию, низкой эффективности трудоустройства выпускников образовательных организаций».

Члены совета пришли к выводу, что для решения проблемы необходима совместная работа Минздрава России и региональных органов госвласти по таким направлениям, как привлечение медицинских кадров, их закрепление и повышение эффективности их деятельности, а также проведение комплекса мероприятий по их удержанию в системе здравоохранения, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

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Источник — фото областного минздрава
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