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Общество

Глава Кузнецка показал содержимое личной посылки участнику СВО

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский подготовил новогодний подарок для участника специальной военной операции. Чтобы не быть голословным, процесс компоновки он снял на видео.

«У меня есть коробка. Что тут? Термобелье (штука нужная), несколько пар носков, перчатки боевые, теплые и функциональные, несколько предметов мужской гигиены: мыло «Земляничное» (я такое люблю), крем после бритья, одноразовые станочки для бритья. Еще упаковочка чая, несколько пакетов кофе и горячего шоколада, пара плиточек шоколада, несколько баночек консервов к праздничному столу, сгущенное молоко, ну и открыточка», - перечислил чиновник.

Златогорский пояснил, что отправляет свой подарок конкретному бойцу, земляку по имени Владимир, и зачитал текст поздравления.

«От имени кузнечан и себя лично поздравляю тебя и твоих сослуживцев - героев СВО с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы вами гордимся, переживаем за вас и ждем всех домой с победой. Верим в вас и молимся за вас. Храни вас Господь! Жму руку!» - говорится в открытке.

«Также в подразделение, в котором служит Володя, отправлю от себя, как он просил, бензопилу», - добавил глава Кузнецка.

Он призвал горожан присоединиться и поддержать ребят. «Сегодня они заслоняют собой Отчизну от беды, от их мужества зависит наше мирное небо и будущее наших детей и внуков. Давайте поможем им в их непростом солдатском деле», - обратился он к населению.

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Источник — видео Сергея Златогорского
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