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Общество

Прокурор Пензенской области встретится с жителями с. Неверкино

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Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков во вторник, 17 декабря, проведет встречу с жителями Неверкинского района.

Прием будет проходить с 12:00 до 13:00 в здании прокуратуры в селе Неверкино (Куйбышева, 20).

Записаться можно с 11 по 13 декабря с 9:00 до 16:45 (перерыв - с 13:00 до 13:45) по следующим номерам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура области), 8 (84164) 2-12-60 и 8 (84164) 2-12-62 (прокуратура Неверкинского района).

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре области.

На прием необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

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Источник — фото областной прокуратуры
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