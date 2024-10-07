Семьям с детьми из Дальнего Арбекова предстоит сменить поликлинику

07.10.2024 | 15:24

Часть семей с детьми, проживающих на улицах 65-летия Победы и Генерала Глазунова в Пензе, ждут изменения. С 14 октября им предстоит сменить поликлинику.

Педиатрические участки № 28, 33, 35, которые были прикреплены к поликлиническому отделению на ул. Ладожской, 158 (район ТЦ «Весна»), теперь будут обслуживать в детской поликлинике № 6 в 1-м проезде Рахманинова, 12 (между остановками «Универсам № 173» и «Роддом» на проспекте Победы).

«Эта вынужденная мера связана со сложившимся в филиале дефицитом медицинских площадей, необходимых для организации полноценной работы участковой службы», - пояснили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Посещать педиатра в новом месте придется юным пензенцам, проживающим по адресам: ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 27, 29, 31, и ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

Телефоны регистратуры детской поликлиники № 6: 44-95-51, 44-95-52.

Часть родителей приняла это известие в штыки. Люди создали в сети петицию с требованием отменить перевод педиатрических участков в детскую поликлинику № 6. На 15:00 7 октября ее подписал 381 человек.

«Мы, жители домов по адресам 65-летия Победы и Генерала Глазунова, столкнулись с огромной проблемой. Для многих из нас этот переезд стал большим препятствием, ведь новое место расположения поликлиники находится слишком далеко от наших домов. Особенно сложно добираться до новой поликлиники с маленькими детьми. Это проблема, которая напрямую затрагивает нашу жизнь и здоровье наших детей. Не все семьи могут позволить себе такой долгий путь, и время, выделенное на прием, всего три часа, что явно недостаточно для всего нашего микрорайона», - пожаловались пензенцы.