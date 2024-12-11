В Пензе в детской поликлинике посетителям показали порно

11.12.2024 | 17:11

В детской поликлинике № 8 на улице Мира, 70, в Пензе на экране в холле промелькнули кадры порнографического характера.

Их заметила посетительница, пришедшая в медицинское учреждение с дочерью 3 декабря. По словам горожанки, экран висел над регистратурой.

«Крутился ролик, в этом ролике говорили о правах детей, но буквально посередине вклинивались сцены порнографического характера - 2 сцены. Это видели сотрудники, моя дочь - она очень удивилась. Благо врач, заведующий, заметил это и ролик был просто отключен полностью», - рассказала женщина.

Возмутившись произошедшим, она подала заявление в прокуратуру и записала видео у главного входа в надзорное ведомство. Оно появилось в Сети 11 декабря.

В минздраве пояснили, что по данному факту уже провели служебное расследование. Как выяснилось, специалист по связям с общественностью скачал в интернете ролик, посвященный Всероссийскому дню правовой помощи детям, который отмечался 20 ноября, и разослал его по детским поликлиникам для демонстрации.

«В назначенный день поликлиника № 8 видеоролик не запускала в связи с технеисправностями оборудования. В остальных поликлиниках, показывавших видеоролик, сцен, не соответствующих заявленному контенту, выявлено не было», - отметили в минздраве.

Однако 3 декабря, когда запись в учреждении все же показали, в ней действительно были сцены ненадлежащего характера. Узнав об этом, заведующий педиатрическим отделением сразу же выключил телевизор.

«При проверке программистами флеш-карты было выявлено, что данный носитель заражен вирусом. Министерство считает произошедшее вопиющим фактом. За отсутствие контроля по демонстрации видеороликов с ненадлежащего флеш-носителя администрация городской детской поликлиники № 8 и специалист, обеспечивающий техническое обслуживание, привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в комментарии минздрава.

В областной прокуратуре сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили, что обращение от горожанки поступило, организована проверка.