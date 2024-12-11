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Общество

Перила лестницы у Первопоселенца смонтируют до середины декабря

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В среду, 11 декабря, в Пензе начали монтировать перила для лестницы, ведущей с улицы Кирова к Спасо-Преображенскому монастырю. Общая протяженность составит около 200 метров.

Перила лестницы у Первопоселенца смонтируют до середины декабря

«Часть конструкций уже сварили, работы продолжаются. Завершить монтаж планируем до середины декабря», - рассказал замначальника управления ЖКХ Михаил Парастаев.

Перила лестницы у Первопоселенца смонтируют до середины декабря

Следить за ступенями зимой (очищать от снега и посыпать противогололедными средствами) будет МБУ «Пензавтодор», уточнили в пресс-службе мэрии.

Перила лестницы у Первопоселенца смонтируют до середины декабря

За установку перил подрядчику заплатят 2 265 000 рублей.

Перила лестницы у Первопоселенца смонтируют до середины декабря

К ремонту лестницы у памятника Первопоселенцу приступили в начале октября. Спуск сразу же перекрыли, рядом разместили схему временного прохода: попасть на территорию монастыря можно только со стороны улицы Салтыкова-Щедрина.

Специалисты обустроили песчаное покрытие и опалубку, сварили арматурную сетку, залили поверхность бетоном и смонтировали монолитные ступени. Ширина новой лестницы - 1,3 м.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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