Пензенцев вновь приглашают провериться на рак кожи

10.12.2024 | 19:42

Пензенцев снова приглашают обследоваться на рак кожи и слизистых. В субботу, 14 декабря, в медорганизациях области состоится акция, посвященная диагностике опасного заболевания.

«В этот день пациенты получат возможность пройти обследование у врачей-дерматовенерологов, врачей - акушеров-гинекологов и стоматологов», - сообщили в региональном минздраве.

В зону риска в первую очередь попадают люди, имеющие болезненные уплотнения или долго не заживающие язвы на коже, разрастания в виде бородавок, родинки, изменившие цвет (также пациенты, чувствующие зуд в их области), увеличившиеся родимые пятна и лимфатические узлы.

Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться, для этого следует обратиться в медорганизацию по месту прикрепления.

«В стоматологических поликлиниках продолжаются обследования, направленные на раннюю диагностику и профилактические обследования органов полости рта методом аутофлюоресцентной стоматотоскопии. Помните, что рак является излечимым заболеванием, если обнаружить его на ранних стадиях», - предупредили специалисты.

Ранее онкобольных пензенцев пригласили лично задать вопросы министру здравоохранения области Вячеславу Космачеву. Он проведет выездной прием 17 декабря.