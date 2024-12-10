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Общество

Пензенцев вновь приглашают провериться на рак кожи

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Пензенцев снова приглашают обследоваться на рак кожи и слизистых. В субботу, 14 декабря, в медорганизациях области состоится акция, посвященная диагностике опасного заболевания.

«В этот день пациенты получат возможность пройти обследование у врачей-дерматовенерологов, врачей - акушеров-гинекологов и стоматологов», - сообщили в региональном минздраве.

В зону риска в первую очередь попадают люди, имеющие болезненные уплотнения или долго не заживающие язвы на коже, разрастания в виде бородавок, родинки, изменившие цвет (также пациенты, чувствующие зуд в их области), увеличившиеся родимые пятна и лимфатические узлы.

Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться, для этого следует обратиться в медорганизацию по месту прикрепления.

«В стоматологических поликлиниках продолжаются обследования, направленные на раннюю диагностику и профилактические обследования органов полости рта методом аутофлюоресцентной стоматотоскопии. Помните, что рак является излечимым заболеванием, если обнаружить его на ранних стадиях», - предупредили специалисты.

Ранее онкобольных пензенцев пригласили лично задать вопросы министру здравоохранения области Вячеславу Космачеву. Он проведет выездной прием 17 декабря.

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Источник — фото областного минздрава
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