Пензенцев вновь приглашают провериться на рак кожи

Пензенцев снова приглашают обследоваться на рак кожи и слизистых. В субботу, 14 декабря, в медорганизациях области состоится акция, посвященная диагностике опасного заболевания.
«В этот день пациенты получат возможность пройти обследование у врачей-дерматовенерологов, врачей - акушеров-гинекологов и стоматологов», - сообщили в региональном минздраве.
В зону риска в первую очередь попадают люди, имеющие болезненные уплотнения или долго не заживающие язвы на коже, разрастания в виде бородавок, родинки, изменившие цвет (также пациенты, чувствующие зуд в их области), увеличившиеся родимые пятна и лимфатические узлы.
Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться, для этого следует обратиться в медорганизацию по месту прикрепления.
«В стоматологических поликлиниках продолжаются обследования, направленные на раннюю диагностику и профилактические обследования органов полости рта методом аутофлюоресцентной стоматотоскопии. Помните, что рак является излечимым заболеванием, если обнаружить его на ранних стадиях», - предупредили специалисты.
Ранее онкобольных пензенцев пригласили лично задать вопросы министру здравоохранения области Вячеславу Космачеву. Он проведет выездной прием 17 декабря.
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