Назван срок появления в России реестра домашних животных

10.12.2024 | 10:04

Общероссийский реестр домашних животных может появиться 1 января 2026 года. Соответствующий документ о создании списка собираются рассмотреть в Госдуме РФ в ближайшее время.

Реестр - государственная автоматизированная информационная система, в которую станут заносить сведения о питомцах и их владельцах. Вести его будет федеральной орган исполнительной власти в области ветнадзора, пишет «Парламентская газета».

Законодатели хотят обязать хозяев маркировать и регистрировать животных в этом реестре.

«Предлагаемые законопроектом изменения актуальны и будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности людей, повышению ответственности владельцев домашних животных, а также позволят снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и владельцами животных», - говорится в заключении комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке Пензенской области задумали создать ресурс, куда добросовестные хозяева собак могут внести данные о них: кличка, порода, адрес хозяина с приложением фотографии питомца. Так в городе захотели сделать более эффективной борьбу с безнадзорными животными.