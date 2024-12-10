Сетевое издание|18+|Вторник|10 дек 2024|11:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Назван срок появления в России реестра домашних животных

Печать
Telegram

Общероссийский реестр домашних животных может появиться 1 января 2026 года. Соответствующий документ о создании списка собираются рассмотреть в Госдуме РФ в ближайшее время.

Реестр - государственная автоматизированная информационная система, в которую станут заносить сведения о питомцах и их владельцах. Вести его будет федеральной орган исполнительной власти в области ветнадзора, пишет «Парламентская газета».

Законодатели хотят обязать хозяев маркировать и регистрировать животных в этом реестре.

«Предлагаемые законопроектом изменения актуальны и будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности людей, повышению ответственности владельцев домашних животных, а также позволят снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и владельцами животных», - говорится в заключении комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке Пензенской области задумали создать ресурс, куда добросовестные хозяева собак могут внести данные о них: кличка, порода, адрес хозяина с приложением фотографии питомца. Так в городе захотели сделать более эффективной борьбу с безнадзорными животными.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте