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Общество

Синоптики о погоде: С южным ветром в регион придет теплый воздух

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7 декабря Пензенская область останется под влиянием антициклона, поэтому будет преимущественно без осадков. Об этом рассказали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -6...-11 градусов, днем окажется -3...-8, затем ртутные столбики опустятся до прежних показателей.

На протяжении суток станет господствовать умеренный южный ветер, его порывы достигнут 13 метров в секунду.

«Южным ветром будет поставляться более теплая воздушная масса, поэтому температурный режим по-прежнему останется повышенным», - объяснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В старину подмечали: если в этот день стоит ясная погода, то быть морозной зиме; если туман и оттепель со слякотью, то морозы придут только через 10 дней.

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