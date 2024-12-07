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Общество

В Пензе на 50% снизилось число курящих подростков

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В Пензе отметили снижение числа курящих подростков. Об этом на заседании комиссии гордумы в пятницу, 6 декабря, рассказал заместитель главы администрации города Сергей Волков.

«Каждый год мы проводим медицинские осмотры. В 2024 году проведен осмотр в 42 общеобразовательных организациях. 1 413 учащихся замечены в курении», - озвучил данные Волков.

Это на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда выявили 2 841 курящего подростка.

Но, по словам чиновника, это «некая сухая статистика». Трудно судить, вправду ли подростки стали отказываться от табака.

Между тем в Пензе за 9 месяцев выросло количество случаев появления несовершеннолетних пьяными в общественных местах. В 2023-м было зафиксировано 310 нарушений, связанных с распитием спиртного подростками, в 2024-м - 326.

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