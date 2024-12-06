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Общество

В Пензе подростки стали чаще попадаться пьяными на улице

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В Пензе на 70% выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками.

Если в 2023 году зарегистрировали 3 нарушения закона, то за 9 месяцев 2024-го - уже 10, рассказал на заседании комиссии гордумы в пятницу, 6 декабря, замглавы администрации Пензы Сергей Волков.

Из 10 преступлений 9 - распространение наркотиков, 1 - хранение.

7 из 10 деяний совершили не жители Пензы. Только один из подростков состоял на учете в ПДН. Двое - школьники, учащиеся центра образования № 1, четверо - студенты колледжей.

Также за 9 месяцев этого года в областном центре выросло количество случаев появления несовершеннолетних пьяными в общественных местах.

В 2023-м было зафиксировано 310 нарушений, связанных с распитием спиртного подростками, в 2024-м - 326.

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