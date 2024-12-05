ДТП на М-5: дорожники заявили об отсутствии льда

05.12.2024 | 14:50

В ФКУ «Поволжуправтодор» прокомментировали ДТП в Пензенской области, которые случились ранним утром в четверг, 5 декабря.

По словам водителей, из-за гололеда в Пензенском районе несколько машин вылетели в кювет. В Пензе на трассе М-5 фура врезалась в отбойник, водителя госпитализировали.

«Информация о причине ДТП, вызванном обледенением покрытия и недостатками содержания, не является достоверной: по имеющимся данным ГЛОНАСС, устройств, которыми оборудована дорожная техника, обработка противогололедными материалами и расчистка участков, где произошли ДТП, проводилась заблаговременно», - сообщили в ведомстве.

Дорожники опровергли данные об обледенелости трассы: в момент ДТП и после «недостатков в содержании покрытия не выявлено».

С 4 по 5 декабря на трассах в Пензенской области работали 54 спецмашины. На проезжую часть высыпали около 950 тонн песко-соляной смеси.

В ФКУ напомнили, что зимние дороги - это зона высокого риска. Поэтому водителям нужно быть предельно осторожными, регулярно проверять исправность тормозов, правильно выбирать скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал по отношению к другим участникам дорожного движения.