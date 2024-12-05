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Происшествия

Появились подробности ДТП с фурой, «обнявшей» отбойник

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В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с фурой на трассе М-5 в Пензе. Ранее кадры с места аварии появились в Сети.

ДТП случилось в 2:30 на 645-м километре трассы. 40-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

На кадрах видно, что фура «обняла» отбойник. Полуприцеп оказался на боку с одной его стороны, кабина устояла на колесах и осталась с другой стороны препятствия.

По словам очевидцев, причиной аварии стал лед на дороге.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

По факту случившегося проводят проверку.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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