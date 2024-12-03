В Заречном за год выросло число умерших от ВИЧ

03.12.2024 | 08:50

В Заречном в этом году ВИЧ впервые диагностировали у 9 человек. На учете с заболеванием стоит 241 житель закрытого города.

Такую статистику приводит портал «Заречье сегодня» со ссылкой на врача-инфекциониста городской поликлиники Лилию Савельеву.

55% пациентов с ВИЧ - мужчины. 67% зареченцев заразились половым путем. По словам Лилии Савельевой, чаще всего инфекцию выявляют в возрасте 40-49 лет. Самому старшему из заразившихся зареченцев исполнилось 50 лет.

Отмечается, что в ЗАТО заболеваемость немного ниже, чем в среднем по Пензенской области, однако выявлено много семейных пар, заражение в которых произошло половым путем.

«Из 9 вновь заболевших человек 5 заразились от партнеров. У всех супругов повторные браки. В перерывах между семейной жизнью люди, очевидно, имели контакты со случайными партнерами и, вступая в новые серьезные отношения, не подозревали о недуге», - пишет издание.

Трое зареченцев знали об инфекции, однако не сказали об этом партнеру. Некоторые полагали, что избавились от заболевания после прохождения курса антиретровирусных препаратов, не осознавая, что ВИЧ - неизлечимая болезнь, требующая постоянного лечения и наблюдения у врача.

«Увеличилось число умерших - 4 человека. Эти люди отсидели в тюрьме, где им поставили диагноз, но, вернувшись в город, до инфекционного кабинета они так и не дошли», - рассказала Лилия Савельева.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области, по данным на 1 ноября этого года, насчитывалось 4 524 ВИЧ-инфицированных (без учета Заречного и учреждений ФСИН). За 10 месяцев в регионе выявили 206 новых случаев инфекции.