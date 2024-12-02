Пензенские ели украсят школы Токмака и Пологовского округа

02.12.2024 | 19:37

К Новому году школы, детские сады и дома культуры Токмакского и Пологовского округов вновь украсят ели из Пензенской области - это стало традицией.

Деревья доставили из Кузнецка, сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Всего в Токмак Запорожской области и Пологовский муниципальный округ привезли 50 вечнозеленых. Они хранятся в специальном месте и ждут, когда их установят в учреждениях.

Кроме того, после 1 декабря из Кузнецка отправят новогодние подарки для бойцов специальной военной операции. Глава города Сергей Златогорский раскрыл содержимое одного из презентов, подготовленного лично им для земляка по имени Владимир.

«У меня есть коробка. Что тут? Термобелье (штука нужная), несколько пар носков, перчатки боевые, теплые и функциональные, несколько предметов мужской гигиены: мыло «Земляничное» (я такое люблю), крем после бритья, одноразовые станочки для бритья. Еще упаковочка чая, несколько пакетов кофе и горячего шоколада, пара плиточек шоколада, несколько баночек консервов к праздничному столу, сгущенное молоко, ну и открыточка», - перечислил чиновник.