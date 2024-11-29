Даны ответы на предложения пензенцев по маршруту № 20

29.11.2024 | 14:51

У жителей Пензы возникло много предложений и вопросов по поводу работы маршрута № 20, который с 25 ноября стал подвозящим. На них в пятницу, 29-го числа, ответила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова во время организованного ЦУРом прямого эфира.

Она прокомментировала опасения горожан, что микроавтобусы будут ездить раз в полчаса.

«Интервал движения у маршрута № 20 - это 10 минут. Ежедневно мы мониторим данную ситуацию, и с Барковки маршруты выходят прям минута в минуту. Но с учетом того, что дальше идет затрудненное движение, на «Автоколонну» они уже приезжают с опозданием. Здесь уже интервал движения у них составляет порядка 15-17 минут», - пояснила Лариса Панкова.

По ее словам, эта ситуация решается не увеличением количества машин или изменением схемы движения, а регулированием светофоров, работой с инфраструктурой. «И, поверьте мне, все службы этим вопросом сейчас как раз и занимаются», - отметила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В ответ на предложение продлить путь «двадцатки» до улицы Кирова, центрального рынка Лариса Панкова напомнила, что маршрут осуществляет функцию подвозящего, стоимость на нем - 10 рублей, на линии - 6 машин. «Вполне себе приемлемый маршрут», - прокомментировала она.

Идею в часы пик пустить здесь автобусы большей вместимости Лариса Панкова также отвергла. «Нет такой необходимости. С учетом расчетных показателей, с учетом того пассажиропотока, который есть на текущий момент, такой необходимости нет», - заключила она.

С 25 ноября маршутки № 20 ездят по следующей схеме: ул. Долгая (остановка «Барковка») - ул. Сортировочная - ул. Перовской - ул. Демьяна Бедного - ул. Луговая - ул. Стрельбищенская - ул. Измайлова - ул. Автономная - ул. Парковая - переулок Горбатов - ул. Транспортная - ул. Измайлова - ул. Стрельбищенская - ул. Луговая - ул. Перекоп - ул. Перовской - ул. Сортировочная - ул. Долгая (останова «Барковка»).