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Общество

В Городищенском районе сошел с рельсов вагон-засоритель

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В Пензенской области работника транспортной организации наказали за несоблюдение правил безопасности на железной дороге.

В октябре на станции Асеевской в Городищенском районе при капитальном ремонте путей на стрелочном переводе с рельсов сошел вагон-засоритель.

Это случилось из-за ненадлежащей эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Начальнику дистанции направили представление. В результате были приняты меры для повышения безопасности движения поездов.

Также по инициативе прокуратуры Ространснадзор взыскал штраф с работника компании, который допустил нарушения.

Ранее в Каменке вагон сошел с рельсов из-за плохого состояния путей. Он частично опрокинулся и сбил мачтовый светофор. Пострадавших и погибших не было.

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