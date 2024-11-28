В Городищенском районе сошел с рельсов вагон-засоритель

В Пензенской области работника транспортной организации наказали за несоблюдение правил безопасности на железной дороге.
В октябре на станции Асеевской в Городищенском районе при капитальном ремонте путей на стрелочном переводе с рельсов сошел вагон-засоритель.
Это случилось из-за ненадлежащей эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Начальнику дистанции направили представление. В результате были приняты меры для повышения безопасности движения поездов.
Также по инициативе прокуратуры Ространснадзор взыскал штраф с работника компании, который допустил нарушения.
Ранее в Каменке вагон сошел с рельсов из-за плохого состояния путей. Он частично опрокинулся и сбил мачтовый светофор. Пострадавших и погибших не было.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀