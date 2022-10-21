В Каменке вагон сошел с рельсов из-за плохого состояния путей

21.10.2022 | 11:03

Пензенская транспортная прокуратура провела проверку после ЧП, произошедшего в Каменке.

«26 сентября около 21:30 при выполнении маневровых работ на путях необщего пользования, эксплуатируемых ОАО «Атмис Сахар», в районе дома № 80 на Производственной улице произошел сход хвостового порожнего вагона», - сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Вагон проследовал более 200 метров пути, частично опрокинулся и сбил мачтовый светофор. Пострадавших и погибших не было, вреда окружающей среде не нанесено, задержек в движении поездов не допущено.

Как показала проверка, причиной ЧП стало ненадлежащее текущее содержание железнодорожного пути, находящегося на балансе предприятия по переработке сахарной свеклы.

Пензенский транспортный прокурор внес директору предприятия представление. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте). Материалы будет рассматривать Приволжское управление Госжелдорнадзора.