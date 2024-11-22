Назначены дополнительные авиарейсы между Пензой, Москвой и Петербургом

22.11.2024 | 20:27

На новогодние праздники назначены дополнительный авиарейсы из Пензы в Москву и в Санкт-Петербруг. Об этом сообщается на странице аэропорта во «ВКонтакте».

Кроме того, дополнительные рейсы запланированы также из Москвы и Санкт-Петербурга в Пензу.

28-29 декабря, 7-8 января самолет вылетит из аэропорта Шереметьево в 16:20. В Сурском крае он приземлится в 18:05. В те же дни назначены рейсы из Пензы в столицу: вылет - в 19:00, прибытие - в 20:30.

Улететь из Петербурга в Пензу дополнительным рейсом можно будет 28 декабря (10:05 - вылет, 13:05 - прилет) и 7 января (12:05 и 14:20 соответственно).

В те же дни можно будет отправиться из Пензы в Северную столицу. 28 декабря - вылет в 14:05, прибытие в Пулково - в 16:15, 7 января - в 15:20 и 17:30 соответственно.