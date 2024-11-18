На неделе жителей Пензенской области ждет усиление ветра

В Пензенской области начало этой недели выдастся сырым. Непогоду принесут атмосферные фронты атлантического вихря.
Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Повышенный температурный фон сохранится: прогнозируются дневные температуры +3…+5 градусов, ночные 0…+1.
Первая половина недели отметится осадками различной степени интенсивности в виде дождя и мокрого снега.
Во второй половине синоптики прогнозируют приход Сибирского антициклона, атмосферное давление начнет повышаться.
Осадки прекратятся, но усилится ветер. В четверг, пятницу и субботу ожидаются порывы 16-17 м/с. Днем термометр покажет +4…+7 градусов, ночью +1…+2.
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