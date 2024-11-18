Сетевое издание|18+|Понедельник|18 ноя 2024|18:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На неделе жителей Пензенской области ждет усиление ветра

Печать
Telegram

В Пензенской области начало этой недели выдастся сырым. Непогоду принесут атмосферные фронты атлантического вихря.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Повышенный температурный фон сохранится: прогнозируются дневные температуры +3…+5 градусов, ночные 0…+1.

Первая половина недели отметится осадками различной степени интенсивности в виде дождя и мокрого снега.

Во второй половине синоптики прогнозируют приход Сибирского антициклона, атмосферное давление начнет повышаться.

Осадки прекратятся, но усилится ветер. В четверг, пятницу и субботу ожидаются порывы 16-17 м/с. Днем термометр покажет +4…+7 градусов, ночью +1…+2.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте