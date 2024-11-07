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Общество

В Пензе ремонтируют дорогу на улице Красной

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В четверг, 7 ноября, в Пензе приступили к ремонту дороги на улице Красной. Речь идет об участке протяженностью около 257 метров от улицы Максима Горького до улицы Кураева.

В Пензе ремонтируют дорогу на улице Красной

В течение недели подрядчик отфрезерует старое асфальтобетонное покрытие, поднимет 20 смотровых колодцев и 7 дождеприемных решеток, обустроит выравнивающий и верхний слои асфальта, перечислили в городской администрации.

«Это дорога с большим трафиком в центре города. Последний раз ремонт здесь проводился в 2017 году, около 7 лет назад, и с тех пор полотно пришло в неудовлетворительное состояние. В случае сохранения благоприятных погодных условий завершить работы планируем к концу следующей недели», - сообщил и. о. начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев.

В Пензе ремонтируют дорогу на улице Красной

Всего обновят 2 490 квадратных метров дорожного полотна.

В Пензе ремонтируют дорогу на улице Красной

Работы проводятся за счет муниципального бюджета. В 2025 году рассмотрят возможность ремонта участка от улицы Кураева до улицы Карла Маркса.

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Источник — фото администрации Пензы
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