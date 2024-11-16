На участке улицы Кураева в Пензе вновь ограничат движение

16.11.2024 | 19:22

В воскресенье, 17 ноября, в Пензе вновь ограничат движение транспорта по улице Кураева.

14 ноября Кураева перекрывали на отрезке от Володарского до Ключевского, на этот раз - от Володарского до Кирова.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, это необходимо для нанесения горизонтальной дорожной разметки.

Ранее сообщалось, что на Кураева будет организовано 3-полосное движение.

Планируется, что на промежутке между улицами Кирова и Московской преимущество полос будет отдано автомобилям, направляющимся в сторону Измайловского путепровода, а от Московской до Володарского - в сторону Красной.

Ограничение будет действовать с 9:00 до 13:00. Водителям следует учитывать эту информацию и заранее выстраивать свой маршрут.