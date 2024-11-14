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Общество

В Пензе могут установить более 400 модульных укрытий

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В Пензе в случае ухудшения обстановки могут установить после соответствующего решения губернатора более 400 модульных укрытий, подобных тем, которые уже есть на Фонтанной и Юбилейной площадях и в других местах областного центра.

Об этом на заседании комиссии Пензенской гордумы в четверг, 14 ноября, заявил начальник управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов.

Пока в областном центре установили 5 модульных укрытий. Помимо Фонтанной и Юбилейной площадей, они появились у стелы «Росток» на набережной, в парке Белинского (у входа с улицы Карла Маркса), около остановки «Центральный рынок».

В случае опасности каждое может принять 10 человек.

По словам Алексея Михайлова, всего в Пензе, по данным на 10 октября этого года, имеется 105 защитных сооружений. Их общая вместимость составляет 62 829 человек.

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