В Пензе могут установить более 400 модульных укрытий

14.11.2024 | 17:51

В Пензе в случае ухудшения обстановки могут установить после соответствующего решения губернатора более 400 модульных укрытий, подобных тем, которые уже есть на Фонтанной и Юбилейной площадях и в других местах областного центра.

Об этом на заседании комиссии Пензенской гордумы в четверг, 14 ноября, заявил начальник управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов.

Пока в областном центре установили 5 модульных укрытий. Помимо Фонтанной и Юбилейной площадей, они появились у стелы «Росток» на набережной, в парке Белинского (у входа с улицы Карла Маркса), около остановки «Центральный рынок».

В случае опасности каждое может принять 10 человек.

По словам Алексея Михайлова, всего в Пензе, по данным на 10 октября этого года, имеется 105 защитных сооружений. Их общая вместимость составляет 62 829 человек.