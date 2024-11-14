Названо количество пунктов выдачи противогазов в Пензе

14.11.2024 | 21:29

В Пензе при переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время предполагается открытие пунктов выдачи СИЗ (средств индивидуальной защиты). Всего их будет 55.

Об этом в четверг, 14 ноября, на заседании комиссии гордумы рассказал начальник управления по делам ГОЧС города Андрей Михайлов.

В пунктах неработающим пензенцам будут выдавать противогазы, защитные камеры для детей и взрослых и другие вещи. Сейчас все это хранится на складах регионального правительства в 3 сельских районах региона. В случае необходимости их транспортом доставят в областной центр.

«Имущество есть в наличии для всего неработающего населения. Работающее население у нас обеспечивается за счет работодателя», - предупредил Михайлов.

В сентябре 2023 года в регионе утвердили положение об организации подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи курса - ознакомить граждан с классификацией ЧС природного и техногенного характера, порядком действий при их возникновении, со средствами коллективной и индивидуальной защиты, порядком эвакуации, правилами безопасности на водных объектах, а также обучить методам оказания первой помощи.