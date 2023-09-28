Неработающих пензенцев будут обучать защите от ЧС

28.09.2023 | 11:23

В Пензенском регионе утвердили положение об организации подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства. В нем говорится, что неработающие должны по месту жительства:

- посещать мероприятия, проводимые по тематике гражданской обороны (лекции, беседы, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);

- участвовать в учениях по ГО;

- читать памятки, листовки и пособия, прослушивать радиопередачи и просматривать телепрограммы по тематике ГО.

Основные задачи состоят в том, чтобы ознакомить граждан с классификацией ЧС природного и техногенного характера, порядком действий при их возникновении, со средствами коллективной и индивидуальной защиты, порядком эвакуации, правилами безопасности на водных объектах, а также обучить методам оказания первой помощи.

Обучение населения в объеме 12 часов в год руководство органов местного самоуправления должно организовать через управляющие компании, клубы и библиотеки.

Постановление вступило в силу 26 сентября.