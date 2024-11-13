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Общество

Семьям погибших на СВО кузнечан передали ордена

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Спустя время в Кузнецке создадут мемориал, где увековечат имена героев СВО. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский на церемонии передачи государственных наград семьям погибших военнослужащих.

Семьям погибших на СВО кузнечан передали ордена

«Ваши родные, сыновья, мужья, братья, отцы, сложили свои головы, защищая нашу Родину. Это герои нашей страны, нашего города, и масштаб, и цена их подвига очень велика, и то, что сегодня делают наши мужчины на СВО, - это со временем будет высоко оценено. Это война не сиюминутная, а та, которая определяет будущее нашей страны на десятилетия вперед. И то, что у нашей страны есть такие сильные и мужественные мужчины, готовые в тяжелую годину встать на защиту нашей Родины, мирного населения, ради будущего своих детей, дорогого стоит», - обратился к родственникам бойцов Сергей Златогорский.

Орденом Мужества посмертно награждены Владимир Александрович Вершинин, Алексей Николаевич Гусев, Максим Викторович Максимов, Илья Александрович Мерляков, Михаил Валерьевич Попов, Илья Васильевич Сидоров, Радик Хамзаевич Усманов, Евгений Владимирович Палагин и Михаил Георгиевич Брюзгин.

Семьям погибших на СВО кузнечан передали ордена

«Эту награду вы будете хранить как семейную реликвию, передавать из поколения в поколение. Надо жить, у многих дети, внуки. Надо сделать так, чтобы они гордились вашими героями, чтили в семье, как когда-то героев Великой Отечественной войны», - подчеркнул глава Кузнецка.

В 2022 году Сергей Златогорский уже говорил о том, чти память кузнечан, погибших во время специальной военной операции, будет увековечена. Тогда он отмечал, что вариант, предусматривающий наименование улицы в честь погибшего, городу не подходит. «Пока у нас нет перспективы ближайшей создать новые улицы. Переименовывать существующие не совсем удобно для жителей, им надо будет менять паспорта, прописку», - объяснил глава Кузнецка.

Также в городе недостаточно школ и других учебных заведений, чтобы присвоить им имена героев. «Пока наиболее реально назвать одну из школ примерно так: школа имени кузнечан - героев специальной военной операции», - поделился идеей Сергей Златогорский.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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