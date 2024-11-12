Под Пензой спецназ отработал навыки десантирования с вертолета

12.11.2024 | 10:49

Под Пензой прошла тренировка сотрудников Управления Росгвардии по Пензенской области по десантно-штурмовой подготовке.

Бойцы СОБРа и ОМОНа отработали упражнения по высадке десанта с использованием специального снаряжения.

Бойцы спускались из вертолета Ми-8 с различных высот - от 10 до 50 метров. Они показали достойный уровень умений и навыков десантирования и совместного выполнения служебно-боевых задач.

«Основная цель тренировки - поддержание готовности и совершенствование навыков и умений при использовании спусковых устройств на ограниченные площадки», - пояснили в пресс-службе ведомства.

9 октября на полигоне под Пензой бойцы специальных подразделений Росгвардии на учебной тренировке уничтожили огневую позицию условного противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для ликвидации «врага» использовались разные их типы.