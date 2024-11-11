Жители Пазелок попросили защитить их право на свежий воздух

11.11.2024 | 15:33

Жители села Пазелки Бессоновского района подали коллективное обращение в прокуратуру Пензенской области, в котором просят защитить их право на комфортную среду - свежий воздух. Скрин документа оказался в распоряжении сетевого издания «ПензаИнформ».

Люди возмущены строительством площадки компостирования куриного помета общей вместимостью 120 000 тонн в год для изготовления органического удобрения. Работы организованы АО «Васильевская птицефабрика», расположенным в том же районе, но в другом селе.

На поля уже свозят навоз, трактористы распределяют его по площадям и перепахивают с землей. Даже от этой процедуры, по словам жителей Пазелок, дышать нечем, а что будет, когда объект заработает на полную мощность, страшно представить.

В Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, куда сельчане обращались за помощью, сообщили, что во время выездной проверки подтвердилось присутствие специфического запаха помета.

В обращении также указывается, что жителям домов рядом с дорогой, по которой прибывают грузовики птицефабрики, мешают сильный шум и вибрация. А ведь после введения объекта в эксплуатацию машины будут ездить регулярно.

Сельчане попросили прокуратуру учесть их мнение и принять меры для защиты. Под обращением подписались 88 человек.