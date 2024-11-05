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Общество

Кузнечанке, в руку которой вцепилась собака, выплатят компенсацию

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71-летней жительнице Кузнецка, пережившей нападение собаки, выплатят компенсацию морального вреда.

13 апреля 2024 года у мясного павильона на улице Дарвина в левую кисть пенсионерки вцепилась большая бездомная собака. Женщина обратилась в больницу, где ей назначили лечение у травматолога, рабиолога, невролога, терапевта.

На стационарном лечении кузнечанка находилась 9 дней. Она сильно испугалась, перенесла нравственные и физические страдания.

«В интересах пострадавшей, являющейся инвалидом 3-й группы, прокурор Кузнецка обратился в суд с исковым заявлением о возложении на местную администрацию обязанности компенсировать причиненный моральный вред», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Представитель ответчика не признал иск. Он заявил, что администрация надлежащим образом исполняет обязанности по отлову и содержанию бродячих собак. Так, создан МБУ «Зеленый город», в ведении которого находится приют, кроме того, заключен контракт на отлов животных.

Суд счел, что этот довод представителя ответчика не опровергает обстоятельства нападения собаки на кузнечанку и не избавляет администрацию города от ответственности. В пользу пострадавшей взыскали 30 000 рублей.

«Решение суда первой инстанции судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда признала законным и обоснованным», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Исполнение решения проконтролирует районная прокуратура.

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