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Общество

Чеснок оказался полезен людям с риском инсульта

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Врачи назвали 5 продуктов, которые укрепляют сосуды и снижают риск инсульта. На первом месте - чеснок.

Он помогает снижать артериальное давление, а также улучшает кровообращение. Специалисты посоветовали употреблять и овсянку, поскольку в ней много растворимой клетчатки. Каша уменьшает уровень холестерина в организме, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезен для сердца и авокадо, пишет «Комсомольская правда». Кроме того, в этом фрукте много жирных кислот и калия, которые поддерживают нормальное артериальное давление.

В топ-5 продуктов, снижающих риск инсульта, входит темный шоколад с высоким содержанием какао. Благодаря флавоноидам улучшается не только циркуляция крови в сосудах, но и работа сердца.

Лосось и другая жирная рыба тоже рекомендуется для профилактики. В таком продукте содержатся омега-3 жирные кислоты, снимающие воспаление и благотворно влияющие на здоровье сердца.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области у 50% жителей, прошедших диспансеризацию, обнаружили предрасполагающие факторы риска развития инсульта. К таковым медики относят курение, повышенный уровень холестерина, низкую физическую активность, избыточную массу тела.

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