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Общество

50% обследованных пензенцев рискуют столкнуться с инсультом

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В Пензенской области у 50% жителей, прошедших диспансеризацию, обнаружили предрасполагающие факторы риска развития инсульта.

За 9 месяцев этого года врачи обследовали более 467 000 человек. Половина из них может со временем оказаться в больнице с инсультом. К предрасполагающим факторам риска развития этого состояния относят курение, повышенный уровень холестерина, низкую физическую активность, избыточную массу тела.

«Курят из числа обследованных 10%, повышенный уровень холестерина зафиксирован у 27%, низкая физическая активность - у 32%, ожирением страдают 16%», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Врачи отметили, что вероятность развития инсульта на 50% снизят отказ от курения и медикаментозная терапия, которую назначит специалист.

Также медики рекомендуют пензенцам обязательно заниматься физическими упражнениями. Это ходьба, домашние зарядка или тренировка, плавание, езда на велосипеде, занятия в фитнес-центре. На пользу идут работа в саду, на участке, танцы, домашние дела.

«Норма умеренной физической активности для здоровья - всего 150-300 минут в неделю», - напомнили в минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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