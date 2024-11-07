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Общество

Организация движения у памятника Победы в Пензе изменится

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Некоторых водителей в Пензе не устраивает организация движения в районе Монумента воинской и трудовой славы. Один из автомобилистов обратился по этому поводу в сетевое издание «ПензаИнформ».

«Самый сложный участок на проспекте Победы. Чтобы в час пик выехать с кольца со стороны улицы Ленина на проспект с целью повернуть затем на Карпинского, надо набраться терпения. Можно стоять по 20 минут и не выехать. Выход есть, я считаю: нужно увеличить действие светофора, который находится примерно напротив проспекта Победы, 12. Пока стоят машины, с кольца смогут повернуть все остальные и уехать в своих направлениях - на Карпинского и далее. Почему бы не поменять интервал на указанном светофоре?» - поинтересовался мужчина.

Редакция направила его предложение в городскую администрацию и в четверг, 7 ноября, получила оттуда ответ.

В документе, подписанном замглавы Ильдаром Усмановым, говорится, что мэрия уже прорабатывает вопрос изменения режимов работы и координации светофоров, которые расположены на подъездах к памятнику.

Цель - «поочередный и безопасный пропуск транспортных средств на кольцевую развязку и съезд с нее, а также увеличение пропускной способности развязки», пояснил Усманов.

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