Организация движения у памятника Победы в Пензе изменится

07.11.2024 | 10:44

Некоторых водителей в Пензе не устраивает организация движения в районе Монумента воинской и трудовой славы. Один из автомобилистов обратился по этому поводу в сетевое издание «ПензаИнформ».

«Самый сложный участок на проспекте Победы. Чтобы в час пик выехать с кольца со стороны улицы Ленина на проспект с целью повернуть затем на Карпинского, надо набраться терпения. Можно стоять по 20 минут и не выехать. Выход есть, я считаю: нужно увеличить действие светофора, который находится примерно напротив проспекта Победы, 12. Пока стоят машины, с кольца смогут повернуть все остальные и уехать в своих направлениях - на Карпинского и далее. Почему бы не поменять интервал на указанном светофоре?» - поинтересовался мужчина.

Редакция направила его предложение в городскую администрацию и в четверг, 7 ноября, получила оттуда ответ.

В документе, подписанном замглавы Ильдаром Усмановым, говорится, что мэрия уже прорабатывает вопрос изменения режимов работы и координации светофоров, которые расположены на подъездах к памятнику.

Цель - «поочередный и безопасный пропуск транспортных средств на кольцевую развязку и съезд с нее, а также увеличение пропускной способности развязки», пояснил Усманов.