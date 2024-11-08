Пензенская область получит 6,8 млн на обследование новорожденных

08.11.2024 | 12:34

Пензенская область в 2024 году дополнительно получит 6 млн 800 тысяч 500 рублей на проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных. Соответствующее распоряжение 6 ноября подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Расширенный неонатальный скрининг - исследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний. Такие исследования позволяют диагностировать тяжелые болезни на ранней стадии и незамедлительно оказывать необходимую медицинскую помощь», - поясняется на официальном сайте исполнительного органа власти.

Суммарно на эти цели из федерального бюджета в регионы РФ направляется около 770 млн рублей.

В Пензенской области для формирования ответственного отношения к вопросу рождения детей молодоженам сразу после регистрации брака вручают сертификаты на бесплатное медицинское обследование.

В течение года они могут пройти врачей и получить необходимые рекомендации в отделении охраны репродуктивного здоровья областной клинической больницы имени Бурденко. По данным на 21 октября, с начала 2024 года было выдано 2 872 таких сертификата.