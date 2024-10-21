Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|11:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенским молодоженам выдали 2 872 сертификата на медобследование

Печать
Telegram

С начала 2024 года в Пензенской области молодоженам выдали 2 872 сертификата в рамках программы, направленной на сохранение репродуктивного здоровья молодых семей.

Эту бумагу новоиспеченным супругам выдают сразу после регистрации брака, напомнили в региональном минтруде.

«Обладатели сертификата в течение года могут пройти бесплатное обследование и получить соответствующие рекомендации врачей в отделении охраны репродуктивного здоровья областной клинической больницы имени Бурденко», - пояснила начальник управления ЗАГС Наталья Еремина.

Одним из инициаторов программы был глава регионального минздрава Вячеслав Космачев. По его словам, главная задача - донести до аудитории, что к процессу рождения детей надо подходить ответственно.

«Не все хорошо понимают, что молодые родители иногда, вступая в брак, имеют массу сопутствующих заболеваний, которые не дают возможности приступить сразу к процессу рождения детей», - отметил ранее Космачев, подчеркнув, что обследование позволило бы увеличить «процент беременностей и рождения детей».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минтруда
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте