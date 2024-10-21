Пензенским молодоженам выдали 2 872 сертификата на медобследование

21.10.2024 | 09:57

С начала 2024 года в Пензенской области молодоженам выдали 2 872 сертификата в рамках программы, направленной на сохранение репродуктивного здоровья молодых семей.

Эту бумагу новоиспеченным супругам выдают сразу после регистрации брака, напомнили в региональном минтруде.

«Обладатели сертификата в течение года могут пройти бесплатное обследование и получить соответствующие рекомендации врачей в отделении охраны репродуктивного здоровья областной клинической больницы имени Бурденко», - пояснила начальник управления ЗАГС Наталья Еремина.

Одним из инициаторов программы был глава регионального минздрава Вячеслав Космачев. По его словам, главная задача - донести до аудитории, что к процессу рождения детей надо подходить ответственно.

«Не все хорошо понимают, что молодые родители иногда, вступая в брак, имеют массу сопутствующих заболеваний, которые не дают возможности приступить сразу к процессу рождения детей», - отметил ранее Космачев, подчеркнув, что обследование позволило бы увеличить «процент беременностей и рождения детей».