Аферисты стали чаще звонить пензенцам под видом сотрудников ФСБ

06.11.2024 | 12:16

Аферисты настойчиво пытаются завладеть деньгами и драгоценностями жителей Пензенской области. Об участившихся случаях обмана рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

Мошенники звонят жертвам с разных номеров, просят рассказать, какие суммы те хранят у себя дома и есть ли у них ювелирные изделия. Сведения якобы нужны для оценки и регистрации в «банке данных».

«Для усиления психологического эффекта злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ России. Целью преступников является завладение указанными ценностями граждан Российской Федерации», - предупредили в УФСБ.

Жителей региона просят не верить незнакомцам и не поддаваться на провокации. Аферистам важно втянуть жертву в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение, поэтому лучше сразу же прекращать общение.

Ранее в Пензе девушка лишилась миллиона в попытке продлить договор на связь. Она оформила на себя кредиты и перевела все деньги мошенникам.