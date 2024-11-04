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Общество

Синоптики пообещали пензенцам обильные снегопады

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Синоптики центра погоды «Фобос» ожидают, что в понедельник, 4 ноября, мощный ныряющий циклон принесет обильные снегопады в Центральную Россию, а также в регионы Поволжья, в число которых входит Пензенская область.

Пик снегопадов придется на 4-е и 5-е число. Дневная температура понизится до -1…-2 градусов.

Ветер с порывами 8-11 метров в секунду осложнит обстановку, вероятно ухудшение видимости из-за метели. Водителям посоветовали ни в коем случае не отправляться в путь на летней резине.

«Зима будет властвовать до середины предстоящей недели, после чего установится западно-восточный перенос воздушных масс, а значит, включится теплое дыхание Атлантики», - рассказали синоптики.

С 6-7 ноября термометр днем уже будет показывать плюсовую температуру, прогнозируется дождь со снегом. В выходные температурные значения могут достичь +4…+6 градусов, но настроение испортят осадки.

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