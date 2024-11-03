В Пензенской области начали выдавать удостоверения многодетным семьям

03.11.2024 | 14:44

В Пензенской области старые удостоверения многодетных родителей заменяют новыми документами единого образца. Как заверили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии, процесс будет проходить постепенно.

Сейчас удостоверение могут получить многодетные семьи в Камешкирском, Наровчатском и Сосновоборском районах. Обращаться следует в орган социальной защиты по месту регистрации. Потребуются паспорт и фотография размером 3×4 см.

По мере поступления бланков в другие районы cпециалисты соцзащиты свяжутся с получателями, чтобы те смогли в удобное время прийти за документами.

В Пензенской области многодетным семьям положены льготы: бесплатное обеспечение лекарствами малышей до 6 лет, посещение государственных музеев, театров, концертов, компенсацию 30% расходов на ЖКУ и выплату на проезд в общественном транспорте (594 рубля в месяц на каждого ребенка).

«В отличие от прежнего, новое удостоверение многодетной семьи можно использовать для получения не только региональных мер соцподдержки, но и федеральных льгот по всей России», - отметили в минтруде.