Многодетным пензенцам готовятся выдавать удостоверения

28.09.2024 | 15:07

В Пензенской области утверждают порядок выдачи удостоверений многодетным семьям (таковыми признаются те, где 3 ребенка и более). Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Бланки поручат изготовить министерству труда, соцзащиты и демографии региона. Документ выдадут одному из родителей, состоящих в браке, либо отцу или матери, если отношения не зарегистрированы.

Чтобы получить удостоверение, потребуется обратиться в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа. Также можно прийти в МФЦ.

Для выдачи удостоверения нужно предоставить:

- копии документов, удостоверяющих личность;

- согласие на обработку персональных данных всех членов семьи;

- фото заявителя и второго родителя (2×3 см);

- копию свидетельства о заключении брака;

- копии документов, подтверждающих родственные связи каждого ребенка;

- копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства;

- сведения об обучении по очной форме (для детей, достигших 18 лет).

Все эти документы на бумажном носителе можно предоставить лично, через МФЦ или посредством почтовой связи. В течение 10 дней с момента поступления заявления уполномоченный орган проводит их проверку и принимает решение о выдаче удостоверения или же отказе.

«В число детей, учитываемых при определении статуса многодетной семьи, не включаются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах; дети, в отношении которых отменено усыновление (удочерение); дети, приобретшие дееспособность в полном объеме в связи с эмансипацией или вступлением в брак; дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда; неусыновленные (неудочеренные) дети состоящих в браке лиц», - отмечается в проекте постановления.

В Пензенской области многодетным семьям положены льготы. Например, они имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами малышей до 6 лет, посещение государственных музеев, театров, концертов. Семьям также компенсируют 30% трат на ЖКУ и выплачивают 594 рубля в месяц на каждого ребенка на проезд в общественном транспорте.