Завершено строительство коллектора от ул. Серпуховской до Кирпичной

27.10.2024 | 13:02

В Пензе завершили строительство канализационного коллектора от улицы Серпуховской до Кирпичной. Губернатор Олег Мельниченко отметил, что это важный объект для развития перспективных микрорайонов областного центра.

Протяженность нового коллектора почти 2 км. Он позволит ввести в эксплуатацию 142 000 кв. метров жилья для более 2 000 семей, улучшить условия жизни пензенцев и обеспечить доступность инженерной инфраструктуры.

К строительству объекта приступили в 2023 году. Сейчас проезжая часть на Серпуховской уже восстановлена после завершения работ.

«Этот масштабный проект реализован за счет применения для финансирования строительства механизма инфраструктурных облигаций», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Общий бюджет строительства коллектора составил 320 миллионов рублей.