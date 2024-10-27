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Общество

Завершено строительство коллектора от ул. Серпуховской до Кирпичной

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В Пензе завершили строительство канализационного коллектора от улицы Серпуховской до Кирпичной. Губернатор Олег Мельниченко отметил, что это важный объект для развития перспективных микрорайонов областного центра.

Протяженность нового коллектора почти 2 км. Он позволит ввести в эксплуатацию 142 000 кв. метров жилья для более 2 000 семей, улучшить условия жизни пензенцев и обеспечить доступность инженерной инфраструктуры.

Завершено строительство коллектора от ул. Серпуховской до Кирпичной

К строительству объекта приступили в 2023 году. Сейчас проезжая часть на Серпуховской уже восстановлена после завершения работ.

Завершено строительство коллектора от ул. Серпуховской до Кирпичной

«Этот масштабный проект реализован за счет применения для финансирования строительства механизма инфраструктурных облигаций», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Завершено строительство коллектора от ул. Серпуховской до Кирпичной

Общий бюджет строительства коллектора составил 320 миллионов рублей.

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Источник — фото из канала Олега Мельниченко
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