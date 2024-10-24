Пензенцы могут поучаствовать в высадке сосен в Кузнецком районе

24.10.2024 | 09:35

Жителей Пензенской области приглашают высадить сеянцы сосны обыкновенной в рамках акции «Сохраним лес».

Мероприятие состоится в пятницу, 25 октября, в районе села Злобинка Кузнецкого района.

«Здесь планируется провести посадку лесных культур на общей площади 1 га, высадить около 5 тысяч сеянцев сосны обыкновенной», - сообщили в региональном минлесхозе.

В лесничествах на территории области в рамках акции «Сохраним лес» намерены высадить деревья, а также дополнить ранее созданные лесные культуры на площади 49 га. У специалистов заготовлено 60 000 штук посадочного материала.

В 2023 году в Пензенской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 35-миллионное дерево. Юбилейное растение появилось в Шемышейском районе, где заложили хвойный лес.