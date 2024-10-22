1,4 тыс. пензенцев запросили ночью срочную социальную помощь

22.10.2024 | 18:42

В Пензе за 9 месяцев этого года на горячую линию городского комплексного центра срочной социальной помощи поступило более 6 000 звонков.

Телефонные обращения принимаются круглосуточно по номеру 44-00-03. Позвонить могут пензенцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им предоставят экстренную психологическую, юридическую помощь, а также проконсультируют.

С января по сентябрь в дневное время на горячую линию поступило 5 413 звонков, а в ночное - 1 419, рассказали в администрации города.

Ранее сообщалось, что жители Пензенской области ошибочно принимают службу 112 за справочную.

По этому номеру необходимо звонить, если требуется вызвать службы пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицию, скорую медицинскую помощь, аварийную службу газовой сети, «Антитеррор». Специалисты не решают вопросы ЖКХ и не дают информацию, которая есть в общедоступных источниках.