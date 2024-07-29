Часть жителей Пензенской области считают службу 112 справочной

29.07.2024 | 20:18

Многие люди, обращаясь в службу 112, ошибочно считают ее справочной, а не экстренной, сообщили в ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр».

В ведомстве напомнили: служба 112, куда на территории России звонят по единому номеру 112, предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья.

Обращаться туда необходимо, если нужно вызвать службы пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, «Антитеррор».

«Набирая номер телефона 112, подумайте, экстренная ли у вас ситуация? Часто для организации помощи счет идет на минуты. Поэтому не стоит занимать телефонную линию, желая получить информацию, находящуюся в открытых и общедоступных источниках», - обратились к жителям Пензенской области в ППСЦ.

Ранее в пожарно-спасательном центре рассказали о том, как сотрудникам службы 112 пришлось оказывать помощь при родах. По номеру службы спасения позвонил мужчина и спросил: «Первый ребенок у нас родился, что делать дальше?» Как оказалось, супруги ожидали двойню. Роды начались дома, скорую вызвали, но, пока врачи находились в пути, отец сам принял первого новорожденного.

Оператор службы 112 организовал конференцию со скорой помощью. Отца, которому поневоле пришлось стать акушером, проконсультировали и попросили дождаться врачей, которые уже подъезжали к его дому.