287 жительниц Пензенской области родили после 40 лет

24.11.2023 | 20:55

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник выпадает на 26-е число.

Вот какие данные привели к этому дню статистики.

В 2022 году 8 319 жительниц Пензенской области стали матерями. На свет появилось 115 двоен и 1 тройня.

Средний возраст рожениц составил 28,45 года. Это ниже, чем в 2021-м (28,64).

4 917 (58,3%) детей родились у 20-34 летних женщин. 1 396 из них - первенцы, матерям которых исполнилось 20-25 лет. Пик рождаемости вторых детей приходится на женщин 30-34 лет (1 147 малышей).

287 пензячек не испугались сложностей и родили в 40 лет и старше.