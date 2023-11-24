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Общество

287 жительниц Пензенской области родили после 40 лет

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В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник выпадает на 26-е число.

Вот какие данные привели к этому дню статистики.

В 2022 году 8 319 жительниц Пензенской области стали матерями. На свет появилось 115 двоен и 1 тройня.

Средний возраст рожениц составил 28,45 года. Это ниже, чем в 2021-м (28,64).

4 917 (58,3%) детей родились у 20-34 летних женщин. 1 396 из них - первенцы, матерям которых исполнилось 20-25 лет. Пик рождаемости вторых детей приходится на женщин 30-34 лет (1 147 малышей).

287 пензячек не испугались сложностей и родили в 40 лет и старше.

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Источник — фото pixabay.com
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