Молодого сердобчанина наказали за выложенную в соцсети песню

16.10.2024 | 12:12

27-летний сердобчанин разместил в интернете песню и попал под суд из-за ее содержания.

Мужчина выложил аудиозапись на своей публичной странице в социальной сети. В песне пропагандировалась идеология организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.

На горожанина составили административный протокол. Во время судебного процесса он признал вину и удалил запись, но это не помогло нарушителю избежать наказания - ему назначили 5 суток ареста.

«В случае если гражданин еще раз подобным образом нарушит закон, его привлекут к уголовной ответственности», - отметили в Сердобском городском суде.

Ранее в Сердобске оштрафовали мужчину, оскорбившего Президента РФ. Он разместил неприличные выражения на своей странице в социальной сети, где они стали доступны для всеобщего обозрения.